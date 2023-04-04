Зробив висновки, – Ксенія Мішина зізналася, як пройшла перша зустріч її сина з рідним батьком

Акторка Ксенія Мішина зізналася, що під час війни її 10-річний син вперше зустрівся з рідним татом. Проте зірка каже, що це погано вплинуло на сина, хлопчик зробив негативні висновки про батька.

Після початку повномасштабного вторгнення батько Платона вирішив відновити стосунки із сином. Раніше Мішина зізнавалася, що після цієї зустрічі спілкування припинилося.

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З батьком хлопчика актриса розійшлася, коли ще була вагітності, тому колишній чоловік не брав участі у вихованні сина. Проте зірка вирішила познайомити Платона з рідним батьком.

Хто я така, щоб не дозволити познайомитись з батьком? Дитина сама зробила висновки після проведенного разом часу. Я з Платоном все проговорила, щоб уникнути травм. Але не виключаю, не все зараз вийде пропрацювати і в майбутньому це може дати про себе знати. Я сприймаю це як задачу, яку він повинен вирішити в своєму житті,

– пояснила Мішина.

Вона каже, що батькові не вдалося налагодити стосунки з хлопчиком і їхнє спілкування знову припинилося.

За її словами, чоловік не змінився. "Скажу так, не закритий гештальт був більше в мене, ніж в сина. Я розуміла, що йому потрібна я, а не дитина", – вважає Ксенія.

Вона додала, що ця зустріч погано вплинула на сина.

Він починав питати: “А чому ось так?”. Крім того, нова сім’я колишнього почала качати якісь права. Я сказала: "Ні, це не про мене",

– підсумувала Мішина.

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Додамо, що раніше Ксенія Мішина назвала свого колишнього чоловіка тираном і маніпулятором. За її словами, чоловік "спускав її зі сходів", а під час вагітності й токсикозу змушував працювати. Можливо, батько Платона не змінився, тож акторка вирішила припинити його спілкування з сином.