За словами дівчини, в неї була панічна атака. Приступ почався просто посеред концерту. Артистка зазначила, що ледь вистояла останній номер.
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Анна Трінчер про напад паніки
Вона поділилася, що вже давно не страждала від панічних атак. Втім, наприкінці концерту почувалася дуже погано, тож зрозуміла, що це приступ. Відтак команді довелося відкачувати виконавицю в гримерці.
Після концерту сталася панічна атака. Я ледь вистояла останній номер, у перервах між фотосесією мене відкачували в гримерці. Такого вже давно, до речі, не було. Ось такі реалії життя артиста,
– розповіла співачка.
Анна Трінчер про панічну атаку / Скриншот з інстаграм-сторіс
Артистка зауважила, що для того, щоб заспокоїтись прийняла пігулки та медитувала.
Панічні атаки в зірок
- Акторка Ксенія Мішина розповідала, що страждала від нападів в юному віці. Їй тоді було 18 років. За її словами, панічні атаки виникали щодня. Тож до неї постійно приїжджали швидкі й знижували тиск.
- Анастасія Приходько бореться з нападами паніки близько 16 років. Перший приступ стався під час гастрольного туру "Фабрики зірок" у 2007 році.
- Українська співачка Настя Каменських вперше відчула панічну атаку в січні 2021. Це сталося після втрати батька. Виконавиця розповідала: "Це були дуже дивні відчуття, коли вся буря емоцій виходить з тебе через край і ти не можеш контролювати свій стан".