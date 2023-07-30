Она целую ночь очень плохо чувствовала себя, и пришлось поехать на обследование. Выяснилось, что актриса сильно отравилась морепродуктами.

Интересно Миша Кацурин показал, как развлекается с мамой, детьми и Дорофеевой: милые фото

Ксения Мишина попала в больницу

Знаменитость призналась, что ела устрицы и другие морепродукты, ставшие причиной ее плохого самочувствия. Так у Мишины был незапланированный выходной.

Вчерашняя ночь была с лихорадкой и, мне казалось, частичной потерей сознания. А вчерашний день я провела под капельницами и под присмотром врачей,

– рассказала актриса.

"Будьте осторожны, друзья, потому что лечиться дорого", - подчеркнула звезда.



Ксения Мишина попала в больницу / Скриншот по инстаграм-сторис

Мишина поделилась, что сейчас ее самочувствие улучшилось. Следовательно, она уже даже делала ваккум для живота и продолжает заниматься ежедневными делами.

Какие украинские звезды имеют проблемы со здоровьем