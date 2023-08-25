Ксенія Мішина показалась в компанії батьків, які жили в окупованому Криму: фото з Ізраїля

Ксенія Мішина в Ізраїлі побачилась з батьками, які жили в окупованому Криму. Вона показала рідкісне сімейне фото.

Українська акторка Ксенія Мішина разом із сином нещодавно відправилась на відпочинок в Ізраїль. Там вона проводить час разом з рідними.

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Ксенія Мішина показала фото з батьками

В Ізраїлі акторка зустрілася з батьками – спершу з мамою, а потім з батьком. Вони проводять час усією сім'єю, адже в Ізраїлі живе прабабуся Ксенії.

Акторка опублікувала в мережі спільні кадри.



Ксенія Мішина з батьками / Фото з інстаграм-сторіз

Стосунки Мішиної з батьками

Попри будь-які обставини у Ксенії Мішиної прекрасні стосунки з батьками. Та раніше вона говорила, що це дуже болюча тема для неї, адже життя роз'єднало з сім’єю.

Часто акторці дорікають через те, що її батьки не покидають окупований Крим. Та для неї дуже важливо продовжувати спілкування з рідними.

"Для мене це велика цінність. Мені все одно. Для мене батьки – це велика цінність, щоб там не було. Сподіваюся, що ми скоро туди поїдемо. Це таке теж місце сили".