Ксенія Мішина дала поради новій "Холостячці" Златі Огнєвіч

Українська акторка й головна героїня 1 сезону шоу "Холостячка" Ксенія Мішина поділилась рекомендаціями для Злати Огнєвіч. Мішина наголосила, що головне – не боятися бути сміливою.

У новому інтерв'ю акторка Ксенія Мішина також згадала про свій досвід участі в проєкті. Зірка знайшла кохання в "Холостячці" й досі має стосунки з обранцем Олександром Еллертом.

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Поради Златі Огнєвіч від Ксенії Мішиної

Акторка наголосила, що дуже важливо є дослухатися до свого серця і йти за його бажаннями, незважаючи ні на що. Також, на думку Мішиної, не варто боятися проявляти сміливість.

Не звертати уваги на негатив, який, можливо, буде навколо відбуватися. Не слухати нічиїх думок, слухати тільки себе. Не боятися бути сміливою і пробувати все нове, що подарують їй в цьому проєкті Всесвіт і світ,

– зазначила Ксенія.



Злата Огнєвіч – нова "Холостячка" / Фото з інстаграму зірки

Складнощі, які можуть спіткати на шоу

Ксенія Мішина зазначила, що під час участі в проєкті їй було важко повністю відкритися на камеру, адже зазвичай вона знімається саме як акторка. Зірці було важливо показати себе як особистість, продемонструвати всі почуття, переживання.

"Насправді, хочеш не хочеш, а через певний момент на проєкт з'являється життя. Я вже не раз розповідала про те, що чоловіки довгий час не вірили, що це дійсно чесний проєкт. Всі думали, що я така вся з себе актриса, моя група мене знімає і робить про мене кіно. Але через певний час всі повірили, що це як в житті – по-іншому ніяк. Як би ти не хотів, у будь-якому випадку ти на проєкт починаєш жити", – розповіла акторка.

Злата Огнєвіч – "Холостячка"