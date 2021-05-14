Зустрічі з батьками дівчат та знайомства з мамою харківського бізнесмена, які відбулися в 11 випуску "Холостяка", дуже зблизили учасниць з головним героєм. Однак з однією з красунь він не бачить спільного майбутнього. Рішення, яке прийняв Михайло Заливако було вкрай складним.

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Чоловік назавжди відпустив Дашу. Для нього вона була особливою – тільки її він познайомив з батьком, тільки їй він показав місце, де минуло його дитинство. Однак під час останнього побачення вона була ніби не з ним і закрилася не лише від мами "Холостяка", а й від нього самого.

Ти закрилася від мене. Ти мені дорога, мені дуже боляче тебе відпускати, але я не можу бути з тією, яка так часто боїться,

– заявив Михайло Заливако.

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Так, через тиждень Михайло Заливако зробить вибір, на який вся країна чекала довгих два місяці. У кого по-справжньому закохався "Холостяк" – Аню чи Розалі – дізнаємося вже наступної п'ятниці!