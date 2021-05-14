Успішна українська співачка Злата Огнєвіч раніше зовсім не розповідала про особисте життя, приховуючи його від публіки. Та тепер вона стала другою "Холостячкою", тому розповідає про те, якими були її стосунки.

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Злата Огнєвіч про складні відносини

"У нас була така італійська сімейка, дуже гарячі стосунки. Ми били посуд на кухні, кричали одне на одного. Тобто це має вигляд, напевно, дуже сексуально в якомусь кіно італійському, але в житті, повірте мені, це жодного задоволення не приносило", – наголосила співачка.

Артистка зізналась, що в один момент сварка дійшла до фізичного насильства. Це стало останньою краплею у стосунках пари.

І дійшло до того, що він мене вдарив по обличчю та пішов з дому охолонути. Коли він повернувся, я сказала: "Все, збирай валізи, на цьому все закінчено". Це була остання крапля,

– пригадала Злата Огнєвіч.

Після цього коханий зірки просив у неї вибачення на колінах та благав повернутися. Та Злата була незворушною, а тому заявила колишньому, що тепер його боїться, тож не може з ним зустрічатися більше.



Злата Огнєвіч / Фото з інстаграму зірки

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