"Крутезне сімейство": Сергій Притула показав, як троє дітей зустрічають його з роботи

У травні цього року Сергій Притула став багатодітним батьком. Дружина Катерина народила йому другу донечку Стефанію. Тепер вдома його зустрічають троє дітей.

Пів року тому Сергій Притула вперше і востаннє показав новонароджену донечку, загорнуту в ковдру. За цей час Стефанія помітно підросла й зірковий батько наважився вдруге показати її світу.

Читайте також Емілі Ратажковскі знялась для глянцю з 8-місячним сином: милі кадри з усміхненим малюком

Сімейне фото з усіма дітьми він зробив ввечері, коли повернувся додому з роботи. За столом у вітальні на нього чекали 13-річний Дмитро від першого шлюбу з Юлією Андрійчук та 4-річна донька Соломія. Наймолодшу Стефанію усміхнений Притула тримав на руках.

Тато з роботи прийшов. Усі за стіл,

– підписав зірковий татусь.

Сергій Притула з трьома дітьми / Фото з інстаграму шоумена

Реакція мережі на фото Притули з дітьми:

"Гарних та приємних вам, Сергію, моментів з рідними. Щоб татка з нетерпінням чекали щасливі дітки";

"Яке ж то задоволення, тримати таку малечу на руцях. Ви гарний тато, і діти гарні Щастя вам і вашій родині";

"Дуже красивий син, просто дуже-дуже! А дівчатка – янголятка";

"Точно татові діти, які ви гарні";

"Крутезне сімейство";

"Дуже гарна сім'я. Щастя вам і вашій родині. Ну і ще одного хлопчика".