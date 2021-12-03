Пол года назад Сергей Притула впервые и в последний раз показал новорожденную доченьку, завернутую в одеяло. За это время Стефания заметно подросла и звездный отец решился во второй раз показать ее миру.

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Семейное фото со всеми детьми он сделал вечером, когда вернулся домой с работы. За столом в гостиной его ждали 13-летний Дмитрий от первого брака с Юлией Андрейчук и 4-летняя дочь Соломия. Младшую Стефанию улыбающийся Притула держал на руках.

Папа с работы пришел. Все за стол,

– подписал звездный отец.

Сергей Притула с тремя детьми / Фото из инстаграма шоумена

Напомним, жена Сергея Притулы скрывала вторую беременность вплоть до самых родов. 25 мая шоумен объявил, что стал отцом в третий раз, а менее чем через месяц повез любимую и всех детей на отдых за границу.

Реакция сети на фото Притулы с детьми: