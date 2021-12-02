Напередодні новорічно-різдвяних свят Емілі Ратажковскі запросила фотографів у нову квартиру в Нью-Йорку. Усе для того, аби влаштувати першу професійну зйомку з 8-місячним сином Сильвестром.

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У кадрі малюк почувався впевнено й, схоже, не капризував. Він розтопив серця публіки щирою усмішкою.

Емілі Ратажковскі з 8-місячним сином / Фото з інстаграму глянцю W Magazine​

Образ Емілі Ратажковскі для зйомки з сином

Для домашньої фотосесії модель обрала елегантний чорний костюм від Miu Miu – лаконічну спідницю довжини максі та жіночний жакет з широчезним білим лацканом, що нагадував моду 70-х. Під цей комплект Емілі Ратажковскі взула чорні мюлі з гострим носком від люксового бренду Manolo Blahnik.

До слова, про вагітність Емілі Ратажковскі оголосила зйомкою для глянцю Vogue, яка відбувалась у схожому стилі. Тоді топмодель позувала на тлі білої стіни з помітно округлим животом.

Зіркова матуся не вперше показує підрослого сина публіці. У жовтні вона зірвала мільйон лайків миловидними фото з маленьким Сильвестром на руках.