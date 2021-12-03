Пів року тому Сергій Притула вперше і востаннє показав новонароджену донечку, загорнуту в ковдру. За цей час Стефанія помітно підросла й зірковий батько наважився вдруге показати її світу.
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Сімейне фото з усіма дітьми він зробив ввечері, коли повернувся додому з роботи. За столом у вітальні на нього чекали 13-річний Дмитро від першого шлюбу з Юлією Андрійчук та 4-річна донька Соломія. Наймолодшу Стефанію усміхнений Притула тримав на руках.
Тато з роботи прийшов. Усі за стіл,
– підписав зірковий татусь.
Сергій Притула з трьома дітьми / Фото з інстаграму шоумена
Реакція мережі на фото Притули з дітьми:
- "Гарних та приємних вам, Сергію, моментів з рідними. Щоб татка з нетерпінням чекали щасливі дітки";
- "Яке ж то задоволення, тримати таку малечу на руцях. Ви гарний тато, і діти гарні Щастя вам і вашій родині";
- "Дуже красивий син, просто дуже-дуже! А дівчатка – янголятка";
- "Точно татові діти, які ви гарні";
- "Крутезне сімейство";
- "Дуже гарна сім'я. Щастя вам і вашій родині. Ну і ще одного хлопчика".