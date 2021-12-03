Пів року тому Сергій Притула вперше і востаннє показав новонароджену донечку, загорнуту в ковдру. За цей час Стефанія помітно підросла й зірковий батько наважився вдруге показати її світу.

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Сімейне фото з усіма дітьми він зробив ввечері, коли повернувся додому з роботи. За столом у вітальні на нього чекали 13-річний Дмитро від першого шлюбу з Юлією Андрійчук та 4-річна донька Соломія. Наймолодшу Стефанію усміхнений Притула тримав на руках.

Тато з роботи прийшов. Усі за стіл,

– підписав зірковий татусь.

Сергій Притула з трьома дітьми / Фото з інстаграму шоумена

Нагадаємо, дружина Сергія Притули приховала другу вагітність аж до самих пологів. 25 травня шоумен оголосив, що став батьком втретє, а менш як за місяць повіз кохану і всіх дітей на відпочинок за кордон.

Реакція мережі на фото Притули з дітьми: