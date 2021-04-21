Кріссі Тейген розповіла, як Меган Маркл підтримала її після викидня

Минулого року американська телезірка й модель Кріссі Тейген пережила викидень. Знаменитість поділилась, що тоді її дуже підтримала Меган Маркл, яка була дуже доброю з Кріссі.

Про реакцію Меган Маркл на тяжкий період у житті Кріссі Тейген зірка розповіла у новому інтерв'ю. Минулої осені американська акторка й модель дуже важко переживала горе й не могла змиритися з втратою.

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Як Меган Маркл підтримала Кріссі Тейген

Модель поділилась, що дружина принца Гаррі виявила доброту до неї. Вона знала, що сказати, адже й сама перенесла втрату малюка.

Вона була така добра до мене. Вона написала мені про малюка Джека. Вона дійсно чудова і добра – саме така, як всі говорять,

– наголосила Кріссі.

Також знаменитість додала, що не може зрозуміти, чому Меган Маркл так критикують й такі озлоблені на неї: "Ти дивишся на це все і думаєш: "Що не так з людьми? Чому вони намагаються зобразити людину божевільною або злою?".

За словами Кріссі Тейген, вона досі підтримує хороші стосунки з Меган. Зокрема, зірка спілкувалась з герцогами після їхнього резонансного інтерв'ю Опрі Вінфрі. Модель підкреслила, що її здивували заяви Маркл щодо королівської сім'ї. Однак вона ні краплі не сумнівається у відвертості акторки: "Я думаю, що вона була дуже чесною і відкритою з самого початку".

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