Про реакцію Меган Маркл на тяжкий період у житті Кріссі Тейген зірка розповіла у новому інтерв'ю. Минулої осені американська акторка й модель дуже важко переживала горе й не могла змиритися з втратою.
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Як Меган Маркл підтримала Кріссі Тейген
Модель поділилась, що дружина принца Гаррі виявила доброту до неї. Вона знала, що сказати, адже й сама перенесла втрату малюка.
Вона була така добра до мене. Вона написала мені про малюка Джека. Вона дійсно чудова і добра – саме така, як всі говорять,
– наголосила Кріссі.
Також знаменитість додала, що не може зрозуміти, чому Меган Маркл так критикують й такі озлоблені на неї: "Ти дивишся на це все і думаєш: "Що не так з людьми? Чому вони намагаються зобразити людину божевільною або злою?".
За словами Кріссі Тейген, вона досі підтримує хороші стосунки з Меган. Зокрема, зірка спілкувалась з герцогами після їхнього резонансного інтерв'ю Опрі Вінфрі. Модель підкреслила, що її здивували заяви Маркл щодо королівської сім'ї. Однак вона ні краплі не сумнівається у відвертості акторки: "Я думаю, що вона була дуже чесною і відкритою з самого початку".
Викидень у Кріссі Тейген: що про це відомо
- Всередині серпня минулого року телеведуча зізналась, що очікує на появу третьої дитини. Її чоловік Джон Ледженд презентував свій новий кліп, вкінці якого Тейген продемонструвала округлий живіт.
- Згодом Кріссі Тейген оголосила стать дитини – в неї мав народитися син.
- Однак через певний час у зірки погіршилося самопочуття. У неї почалися кровотечі, тому Кріссі мала лежати в ліжку майже постійно. Очікувалося, що їй стане краще, та згодом телеведучу госпіталізували.
- Восени у Кріссі Тейген стався викидень. Знаменитість дуже важко переносила втрату дитини: у неї почалась депресія. На пам'ять про ненародженого сина зірка зробила тату.
- Зірка повідомляла, що більше не зможе мати дітей. Та попри викидень, вона однаково хоче ще малюків.