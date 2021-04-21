О реакции Меган Маркл на тяжелый период в жизни Крисси Тайген звезда рассказала в новом интервью. Прошлой осенью американская актриса и модель очень тяжело переживала горе и не могла смириться с потерей.

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Модель поделилась, что жена принца Гарри проявила доброту к ней. Она знала, что сказать, ведь и сама перенесла потерю малыша.

Она была так добра ко мне. Она написала мне о малыше Джеке. Она действительно замечательная и добрая – именно такая, как все говорят,

– сказала Крисси.

Также знаменитость добавила, что не может понять, почему Меган Маркл так критикуют и такие озлобленные на нее: "Ты смотришь на это все и думаешь: "Что не так с людьми? Почему они пытаются изобразить человека сумасшедшим или злым?".

По словам Крисси Тайген, она до сих пор поддерживает хорошие отношения с Меган. В частности, звезда общалась с герцогами после их резонансного интервью Опре Уинфри. Модель подчеркнула, что ее удивили заявления Маркл относительно королевской семьи. Однако она ни капли не сомневается в искренности актрисы: "Я думаю, что она была очень честной и открытой с самого начала".

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