О реакции Меган Маркл на тяжелый период в жизни Крисси Тайген звезда рассказала в новом интервью. Прошлой осенью американская актриса и модель очень тяжело переживала горе и не могла смириться с потерей.
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Как Меган Маркл поддержала Крисси Тайген
Модель поделилась, что жена принца Гарри проявила доброту к ней. Она знала, что сказать, ведь и сама перенесла потерю малыша.
Она была так добра ко мне. Она написала мне о малыше Джеке. Она действительно замечательная и добрая – именно такая, как все говорят,
– сказала Крисси.
Также знаменитость добавила, что не может понять, почему Меган Маркл так критикуют и такие озлобленные на нее: "Ты смотришь на это все и думаешь: "Что не так с людьми? Почему они пытаются изобразить человека сумасшедшим или злым?".
По словам Крисси Тайген, она до сих пор поддерживает хорошие отношения с Меган. В частности, звезда общалась с герцогами после их резонансного интервью Опре Уинфри. Модель подчеркнула, что ее удивили заявления Маркл относительно королевской семьи. Однако она ни капли не сомневается в искренности актрисы: "Я думаю, что она была очень честной и открытой с самого начала".
Выкидыш у Крисси Тайген: что об этом известно
- В середине августа прошлого года телеведущая призналась, что ожидает появления третьего ребенка. Ее муж Джон Ледженд презентовал свой новый клип, в конце которого Тайген продемонстрировала округлый живот.
- Впоследствии Крисси Тайген объявила пол ребенка – у нее должен был родиться сын.
- Однако через некоторое время у звезды ухудшилось самочувствие. У нее начались кровотечения, поэтому Крисси должна была лежать в постели почти постоянно. Ожидалось, что ей станет лучше, но затем телеведущую госпитализировали.
- Осенью у Крисси Тайген произошел выкидыш. Знаменитость очень тяжело переносила потерю ребенка: у нее началась депрессия. На память о нерожденном сыне звезда сделала тату.
- Звезда сообщала, что больше не сможет иметь детей. Но несмотря на выкидыш, она все равно хочет еще малышей.