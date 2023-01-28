Знаменитий британський співак та лауреат Греммі Сем Сміт (який позначає себе як небінарна особа) презентували музичне відео I'm Not Here To Make Friends. Виявилось, що над ним працювали українці – кліпмейкерка Таня Муіньо та дизайнер Іван Фролов.

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Сем Сміт випустили кліп, над яким працювали українці

У кліпі, що створений у бурлескному стилі, Сем прибувають на вечірку на вертольоті у величезній пишній рожевій сукні. Упродовж всього ролика артист змінюють кілька образів, але чи не найбільшу увагу привернув корсет із серцями – це вбрання українського бренду FROLOV.

Відео зрежисирувала українська кліпмейкерка Таня Муіньо, яку запрошують знімати роботи найвідоміші артисти світу.

Це відео казкове, екстравагантне, дивне і все, що між цим. Створити це разом із Муіньо було мрією. Сподіваюся, це принесе вам справжню радість,

– поділився Сем Сміт.

Сем Сміт – I'm Not Here To Make Friends: дивіться відео онлайн

Щоправда, у мережі по-різному поставилися до такого виду творчості. І хоч багато хто критикує новий кліп Сема Сміта за провокативність і вульгарність, більшість хвалять його:

"Один з найкращих кліпів, що я бачив за останній час";

"Він дуже талановитий, який чудовий голос";

"Як чудово бачити, що чоловік має сміливість показати своє тіло та співати про те, що заслуговує бути коханим! Дуже дякую, Сем";

"У мене немає слів, що за пісня, що за відео, що за альбом. Обожнюю тебе, Сем";

"Більше цієї невибагливої ​​казковості, Сем, це справді тобі пасує";

"Мені подобається, що Сем робить усе, що він хоче. Це надихає".

Як світові зірки одягаються у FROLOV та знімають кліпи з Муіньо