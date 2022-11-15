Кліпмейкерка Таня Муіньо вдруге номінована на престижну музичну премію Греммі. Їй можуть вручити нагороду за "Найкраще музичне відео".
До слова Таня Муіньо: що відомо про українську режисерку, яка своїми кліпами підкорила Голлівуд
Таня Муіньо номінована на Греммі-2023
Про номінацію українки стало відомо під час онлайн-трансляції, в якій оголошували претендентів на перемогу. Таня Муіньо може перемогти в Греммі-2023 за роботу над кліпом As It Was автора Гаррі Стайлза.
В номінації "Найкраще музичне відео" зірка побореться разом з такими конкурентами: Easy On Me – Адель, Yet To Come – BTS, The Heart Part 5 – Кендріка Ламара, All To Well: Short Film – Тейлор Свіфт.
Режисерка відреагувала на номінацію лаконічно – поділилась скриншотом і позначила тих, з ким працювала над відеороботою.
Таню Муіньо номінували на Греммі / Фото з інстаграм-сторіз
Цікаво, що кліп Гаррі Стайлза As It Was переміг на MTV VMA 2022 в номінації "Найкраща поппісня", а також "Найкраща операторська робота". За зйомку нагороду отримав український оператор Нікіта Кузьменко.