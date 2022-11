Кліпмейкерка Таня Муіньо вдруге номінована на престижну музичну премію Греммі. Їй можуть вручити нагороду за "Найкраще музичне відео".

До слова Таня Муіньо: що відомо про українську режисерку, яка своїми кліпами підкорила Голлівуд

Таня Муіньо номінована на Греммі-2023

Про номінацію українки стало відомо під час онлайн-трансляції, в якій оголошували претендентів на перемогу. Таня Муіньо може перемогти в Греммі-2023 за роботу над кліпом As It Was автора Гаррі Стайлза.

В номінації "Найкраще музичне відео" зірка побореться разом з такими конкурентами: Easy On Me – Адель, Yet To Come – BTS, The Heart Part 5 – Кендріка Ламара, All To Well: Short Film – Тейлор Свіфт.

Режисерка відреагувала на номінацію лаконічно – поділилась скриншотом і позначила тих, з ким працювала над відеороботою.

Таню Муіньо номінували на Греммі / Фото з інстаграм-сторіз

Зауважимо, у 2022 році Таню Муіньо номінували на Греммі за кліп MONTERO, який кліпмейкерка зняла для репера Lil Nas X.

Цікаво, що кліп Гаррі Стайлза As It Was переміг на MTV VMA 2022 в номінації "Найкраща поппісня", а також "Найкраща операторська робота". За зйомку нагороду отримав український оператор Нікіта Кузьменко.