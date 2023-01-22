Це був перший виступ зірки з 2018 року, який пройшов у закритому форматі. За вечір виконавиця продемонструвала кілька ефектних образів, серед яких було вбрання від українського бренду FROLOV.

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Бейонсе повернулася на сцену в сукні бренду FROLOV

Знаменитість обрала кутюрну рожеву мінісукню Firework з фірмовим дизайном у вигляді кристалів. Також образ доповнювали оперні напівпрозорі рукавички, сексуальні легінси та прикраси від ювелірного бренду Messika.

Серед інших сценічних костюмів Бейонсе були:

червона корсетна сукня ліванського бренду Nicolas Jebran;

жовте вбрання з екстравагантним пір'ям і ангельськими крилами Atelier Zuhra.

Раніше ЗМІ повідомляли, що за цей виступ Бейонсе отримає гонорар у розмірі 24 мільйони доларів. На концерт не можна було придбати квитки. Це приватний захід і вхід доступний лише за запрошеннями.

Нагадаємо, нещодавно українка Вікторія Апанасенко представила вечірню сукню від Івана Фролова на "Міс Всесвіт 2022". У ній закладений важливий меседж, а чорний колір і білі кристали були обрані неспроста. Про глибокий підтекст вбрання дізнавайтеся за посиланням.