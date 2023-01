Знаменитый британский певец и лауреат Грэмми Сэм Смит представили музыкальное видео I'm Not Here To Make Friends. Оказалось, что над ним работали украинцы – клипмейкер Таня Муиньо и дизайнер Иван Фролов.

Сэм Смит выпустили клип, над которым работали украинцы

В клипе, созданном в бурлескном стиле, Сэм прибывает на вечеринку на вертолете в огромном пышном розовом платье. На протяжении всего ролика артист меняет несколько образов, но наибольшее внимание привлек корсет с сердцами – это наряды украинского бренда FROLOV.

Видео срежиссировала украинская клипмейкер Таня Муиньо, которую приглашают снимать работы самые известные артисты мира.

Это видео сказочное, экстравагантное, удивительное и все, что между этим. Создать это вместе с Муиньо было мечтой. Надеюсь, это принесет вам настоящую радость,

– сказал Сэм Смит.

Сэм Смит – I'm Not Here To Make Friends: смотрите видео онлайн

Правда, в сети по-разному отнеслись к такому виду творчества. И хотя многие критикуют новый клип Сэма Смита за провокационность и пошлость, большинство хвалят его:

"Один из лучших клипов, что я видел за последнее время";

"Он очень талантлив, как прекрасен голос";

"Как прекрасно видеть, что мужчина имеет смелость показать свое тело и петь о том, что заслуживает быть любимым! Большое спасибо, Сэм";

"У меня нет слов, что за песня, что за видео, что за альбом. Обожаю тебя, Сэм";

"Больше этой неприхотливой сказочности, Сэм, это действительно тебе подходит";

"Мне нравится, что Сэм делает все, что он хочет. Это вдохновляет".

