Знаменитый британский певец и лауреат Грэмми Сэм Смит представили музыкальное видео I'm Not Here To Make Friends. Оказалось, что над ним работали украинцы – клипмейкер Таня Муиньо и дизайнер Иван Фролов.
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Сэм Смит выпустили клип, над которым работали украинцы
В клипе, созданном в бурлескном стиле, Сэм прибывает на вечеринку на вертолете в огромном пышном розовом платье. На протяжении всего ролика артист меняет несколько образов, но наибольшее внимание привлек корсет с сердцами – это наряды украинского бренда FROLOV.
Видео срежиссировала украинская клипмейкер Таня Муиньо, которую приглашают снимать работы самые известные артисты мира.
Это видео сказочное, экстравагантное, удивительное и все, что между этим. Создать это вместе с Муиньо было мечтой. Надеюсь, это принесет вам настоящую радость,
– сказал Сэм Смит.
Сэм Смит – I'm Not Here To Make Friends: смотрите видео онлайн
Правда, в сети по-разному отнеслись к такому виду творчества. И хотя многие критикуют новый клип Сэма Смита за провокационность и пошлость, большинство хвалят его:
- "Один из лучших клипов, что я видел за последнее время";
- "Он очень талантлив, как прекрасен голос";
- "Как прекрасно видеть, что мужчина имеет смелость показать свое тело и петь о том, что заслуживает быть любимым! Большое спасибо, Сэм";
- "У меня нет слов, что за песня, что за видео, что за альбом. Обожаю тебя, Сэм";
- "Больше этой неприхотливой сказочности, Сэм, это действительно тебе подходит";
- "Мне нравится, что Сэм делает все, что он хочет. Это вдохновляет".
Как мировые звезды одеваются в FROLOV и снимают клипы из Муиньо
- Напомним, клипмейкер Таня Муиньо стала номинанткой Грэмми за "Лучшее музыкальное видео". Девушка может выиграть премию за работу над клипом As It Was артиста Гарри Стайлза. Накануне она создавала клип для совместного трека Бритни Спирс и Элтона Джона.
- Тем временем платье от бренда FROLOV неделю назад появилась на Бейонсе. Она впервые за 4 года выступила в Дубае на презентации гостиничного комплекса Atlantis The Royal. Знаменитость надела кутюрное розовое мини-платье Firework с фирменным дизайном в виде кристаллов.