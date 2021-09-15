Костянтин Войтенко з "Танців з зірками" розкрив деталі сварки з дружиною

У 2 випуску "Танців з зірками", присвяченому коханню, Костянтин Войтенко розкрив правду про сварку з дружиною Валентиною. Його сімейна драма викликала шквал обговорення в мережі. За кілька днів після публічного розголосу актор розповів, що ж насправді відбувається в їхніх стосунках.

З дружиною Костянтин Войтенко посварився через участь у "Танцях з зірками". Актора запросили в проєкт як зірку, а Валентина провалила кастинг танцівниць. Відтоді їхній шлюб дав тріщину. Аби справа не дійшла до розлучення, подружжя звернулось до психолога.

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Однак зірка серіалу "Коли ми вдома" спокійно реагує на непорозуміння з коханою. На думку Костянтина Войтенка, кризові періоди трапляються у всіх сім'ях.

Думаю, у стосунках у всіх без винятку бувають складні періоди. У когось викликані ревнощами, у когось – почуттям недореалізованості, у когось – недооціненості,

– зауважив учасник "Танців з зірками".

Він наголосив, що шалено любить Валентину та їхню сім'ю, тому буде боротися за щасливий фінал.

"Найпростіше розвернутися, забити й плисти за течією небуття. Набагато складніше працювати над собою, своїми помилками, аналізувати, навчитися не просто слухати, а чути свою другу половинку й бути почутим", – висловився Костянтин Войтенко.

Костянтин Войтенко з дружиною Валентиною / Фото з інстаграму учасника "Танців з зірками"

Нагадаємо, у 2 випуску "Танців з зірками" не лише Костянтин Войтенко розкрив особисту драму.

Експідопічна Монатіка Lida Lee зізналась, що понад два роки була в аб'юзивних стосунках. За цей час вона знецінила себе як жінку, як артистку.

Натомість Євгенія Власова розповіла, що ніколи не кохала свого чоловіка – продюсера гурту "ВІАГра" Дмитра Костюка. З колишнім вона нібито розлучилась тому, що завагітніла.

Повний текст публікації Костянтина Войтенка:

Поговоримо про любов? Темою останнього ефіру на "Танцях з зірками" було кохання. Минуло два дні після. Почитавши й проаналізувавши коментарі, я хочу ось що сказати.

Я люблю свою дружину. Я шалено люблю нашу сім'ю. Я люблю, але любов не буває ідеальною. Думаю, у стосунках у всіх без винятку бувають складні періоди. У когось викликані ревнощами, у когось – почуттям недореалізованості, у когось – недооціненості. Причин маса, як і ситуацій!

Здатися в такі моменти найпростіше. Найпростіше розвернутися, забити й плисти за течією небуття. Набагато складніше працювати над собою, своїми помилками, аналізувати, навчитися не просто слухати, а чути свою другу половинку й бути почутим. Опрацьовувати всі образи й проживати всі моменти разом.