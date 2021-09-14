Повернення Євгенії Власової на сцену нетерпляче чекали її прихильники. Хоча зірка не оголосила про те, що знову виступатиме, фанати підтримують її на паркеті. Також вони очікують на історії співачки перед кожним виступом.

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Євгенія Власова про особисте життя

Виконавиця була заміжньою, проте зізналася, що ніколи в житті не кохала. Їй здавалося, що було кохання, але насправді виявилося, що це зовсім не так.

Я, напевно, багатьох здивую, сказавши, що за 43 роки свого життя я не кохала. Мені здавалося, що кохала. Чому вийшла заміж? Лише тому, що завагітніла. Вільна Женя Власова зі своїми суперхітами раптом потрапила у фінансову та моральну залежність,

– поділилася артистка.

Євгенія була в шлюбі з одним з продюсерів гурту "ВІАГра" Дмитром Костюком. Зізнається, що стосунки з ним були дуже складними, співачка постійно перебувала в нервовому напруженні. Однак Власова вдячна Дмитрові за доньку Ніну, яка зараз є найголовнішою людиною в її житті.

Рішення розірвати стосунки прийняла саме Євгенія, а от на офіційне розлучення подав Дмитро: "Мене добили вимогою провести ДНК-тест, коли Ніні було 4 роки. Тоді хотілося добряче вдарити за весь той біль і несправедливість. Але як я можу ненавидіти Діму? Завдяки доньці я досі люблю його, але не як чоловіка. Обожнюю його, бо обожнюю доньку".

Влітку Ніні виповнилося 17 років. Чуттєвий виступ на "Танцях з зірками" зіркова матуся присвятила саме їй.

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