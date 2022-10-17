Після розлучення з дружиною: Костянтин Войтенко показав рідкісне фото з донькою

17 жовтня 2022 , 10:45
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Джерело:

інстаграм Костянтина Войтенка

Нещодавно стало відомо, що актор Костянтин Войтенко розлучився з дружиною Валентиною Марініною. Актор не розповідає про розлучення, але потішив шанувальників спільним фото з донькою Емілією.

Костянтин Войтенко рідко говорить про особисте життя. Він публікує в мережі дописи про війну, а тепер вперше за тривалий час поділився світлиною з 6-річною донечкою Емілією. 

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Фото Костянтина Войтенка з донькою

Ймовірно, це фото Костянтин зробив під час осінньої прогулянки з донькою в парку. Маленька Емілія та її татусь щиро усміхалися. 

Емі передає всім вітання (і пончик). Каже, що перемога вже близько,
– написав Войтенко під фото.


Костянтин Войтенко з донькою / Фото з інстаграму актора

Розлучення Костянтина Войтенка: головне

  • У вересні 2021 року актор розповів про сварку з дружиною. Тоді він був учасником "Танців з зірками". На шоу сказали, що Валентина образилася на чоловіка за участь в проєкті, на який провалила кастинг як танцівниця. Через це пара нібито була змушена звертатися до психолога. 
  • Однак дівчина звинуватила чоловіка і шоу в брехні. Їхній шлюб дав тріщину ще у квітні, задовго до старту "Танців з зірками". Подружжя не жило разом і звернулося до сімейного терапевта через "токсичні стосунки", а не через її заздрощі та нереалізованість.
  • Згодом Войтенко оголосив справжню причину складних стосунків з дружиною.
  • Подружжя намагалося врятувати шлюб, але через кілька місяців все-таки розлучилося

Автор: Христина Кобак