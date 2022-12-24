У залі Конгресу Зеленського вітали вигуками "Слава Україні", нескінченними оплесками та синьо-жовтими прапорами. У США конгресмени, сенатори, міністри та дипломати рвалися потиснути руку президенту, а Євген Кошовий написав йому в особисті та навіть отримав відповідь.

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Що Кошовий написав Зеленському після промови у США

Гуморист не став кривити душею й зізнався, що не слухав промову повністю, але бачив основні тези та реакцію світу, тож подякував другу-президенту.

Промова світового рівня. Я дивився не повністю, я потім читав усі тези й весь той посил, яке він давав у Конгресі. Я йому написав, що він знову поставив увесь світ на вуха. Він відповів. Написав: "Дякую". І емодзі,

– пригадав Євген Кошовий.

У прямому ефірі він також обмовився, що війна скоро закінчиться, але поспішив додати, що Зеленський йому про це не казав.

"Та скоро все закінчиться, скоро не буде ні русні, нікого з тих. Ні, я нічого не знаю, ніхто не дзвонив. І я не телефонував", – з гумором прокоментував комік.

Євген Кошовий про Зеленського / Скриншот з відео

До речі, ще навесні Євген Кошовий розповідав, що "був у Зеленського разочок" – він приходив до нього на Банкову з Олександром Пікаловим, якраз перед тим, як до Києва прибув Борис Джонсон. Комік каже, що тоді спробував "розрядили обстановку" і навіть показував президенту меми. У серпні ж Зеленський нагороджував Кошового орденом "За заслуги" III ступеня.

Однак, схоже, зараз "кварталівці" намагаються не смикати Зеленського. Олена Кравець, наприклад, каже, що не запитувала про кінець війни, бо "не хоче додавати смутку", а навпаки підбадьорювати.