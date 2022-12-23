Особисту зустріч із Зеленським Джамала та її чоловік Сеїт-Бекір мали в Офісі Президента 29 листопада. Володимир давав своїй ексколезі настанови перед поїздкою за океан, а та взамін дякувала йому за його роботу.

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Через 3 тижні Володимир Зеленський також відправився з візитом у США, де побачився з Байденами та виступив у Конгресі. Історична зустріч облетіла усі заголовки газет та ЗМІ, а його промова з трибуни вже давно розібрана на цитати. Джамала написала в новому дописі в інстаграмі, що плакала усю промову, коли слухала його. Також вона поділилась фотографіями з ОП, які через відсутність часу і зайнятість забула опублікувати.

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"Зрозуміла, що не встигла раніше опублікувати тут ці фотографії, тому роблю це зараз. Пишаюся!" – додала Джамала під публікацією.

На них переможниця Євробачення-2016 стоїть у бежевому жакеті з президентом, який, схоже, залишив автограф на її платівці п'ятого студійного альбому "Крила".

Для перегляду усіх фото гортайте направо:

Зазначимо, що Джамала також зустрічалась з президентським подружжям Байденів у Білому домі. Там вона виступила в дуеті з Hozier та подякувала главі США за підтримку України.