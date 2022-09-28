Українські ведучі та актори Євген Кошовий і Олександр Пікалов наприкінці серпня отримали нагороди від президента. Тоді у мережі це рішення розкритикували.

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Євген Кошовий про нагороду від президента

Євген Кошовий розповів, що це його перша нагорода високого рівня. Для нього було дуже приємно отримати орден від президента.

Такі ордени не дають просто так. За кожною нагородою повинен стояти якийсь життєвий шлях, який ти пройшов і за який ти отримав таку нагороду, –

зауважив гуморист.

"В нашому випадку, думаю, ці два ордени – мій і Сашка Пікалова – можна розділити на весь наш колектив студії "Квартал 95", адже ми всі допомагаємо нашим військовим з 2014 року, і на всіх людей, з якими ми співпрацюємо весь цей час – волонтери, фонди, в тому числі і Фонд Олександра Пікалова. Без них ми б багато чого не змогли зробити, не змогли б стільки допомагати нашим військовим, переселенцям та іншим людям".

Нагадаємо, з нагоди Дня Незалежності президент Володимир Зеленський нагородив Євгена Кошового та Олександра Пікалова орденом "За заслуги" III ступеня.

Євген Кошовий зазначив, що він та Пікалов не говорить багато й публічно про волонтерську діяльність. "Те, що ми не говоримо публічно про цю свою волонтерську діяльність – це наша справа. До цього часу ми все робили власним коштом, не збирали донати з інших людей, тому нам навіть думки не приходило, що треба перед кимось звітувати. Хтось інший афішує свою волонтерську діяльність – це його справа. Інші також за це ордени отримали. Але чомусь саме наші з Сашею нагороди викликали найбільше шуму".

Що думає про хейт через нагороди

Нагороди Кошового та Пікалова викликали обговорення в мережі та навіть критику. Євген зізнався, що передбачав такий хід подій.

Бо з самого початку повномасштабного вторгнення ми багато хейту отримуємо на свою адресу. Наприклад, хтось розпускав чутки, що ми з Пікаловим в перший день війни втекли в Польщу… І це при тому, що ми з Сашком ще 24 зранку приїжджали на канали, виходили в прямий ефір зі студії – щоб підтримати людей, щоб вони бачили, що ми в Україні, так само, як і наш президент, що ми всі разом з країною,

– сказав гуморист.

Євген Кошовий також нагадав про виступи до військових: вони з "Кварталом 95" їздили у госпіталі, частини, бомбосховища та метро в різні області України.

"Але все одно – почали писати, що ми в Польщу втекли. Якщо почитати все те, що пишуть, то може скластися враження, що ми з Сашком вже пів світу об’їздили за ці пів року. Я на таке стараюся не реагувати. Але іноді, звичайно, злість бере. Хоча ти розумієш, що декому за це просто платять гроші – за те, щоб вони наговорювали на людей".