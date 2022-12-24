Після того, як Кейт Міддлтон, принц Вільям і Камілла отримали нові звання від Чарльза III, принц Ендрю остаточно втратив свої королівські обов'язки. Замість нього полковником Гренадерської гвардії король призначив свою дружину, а молодшого брата попросив з Букінгемського палацу.

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Чарльз ІІІ вигнав брата з Букінгемського палацу

У принца Ендрю залишається Віндзорський замок, де любила бувати Єлизавета ІІ, але тепер він самостійно фінансуватиме свій персонал. Крім того, МВС позбавило його 3 мільйони фунтів стерлінгів на рік та цілодобової озброєної охорони.

Будь-яка його присутність у палаці офіційно завершена. Король дав зрозуміти. Він не є членом королівської сім'ї. Він сам по собі,

– йдеться в джерелі.

Цікаво, що Букінгемський палац відмовився від коментарів на цю тему.

Нагадаємо, що принц Ендрю загримів у скандал через друга-мільярдера Джеффрі Епштейна, якого визнали сексуальним злочинцем. Він займався секс-торгівлею та залучав до проституції неповнолітніх, а одна з його жертв Вірджинія Джуффре стверджує, що син Єлизавети ІІ теж чинив над нею насильство. Герцог Йоркський нібито тричі зґвалтував її 17-річну. Адвокати ж кажуть, коли й інтим між ними був, то лише за згодою обох.

У відповідь на позов Джуффре Її Величність позбавила сина всіх військових звань та королівських патронажів. Пізніше, у лютому, Ендрю заплатив американці понад 7 мільйонів фунтів стерлінгів, щоб "зам'яти" справу та виплутатися зі секс-скандалу.