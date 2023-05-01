Найдорожча в історії Британії: назвали шалену суму, в яку обійдеться коронація Чарльза ІІІ

Уже 6 травня відбудеться коронація сина Єлизавети ІІ Чарльза ІІІ. Як передають інсайдери, вартість історичної події збільшилася у два з половиною рази через величезні витрати на безпеку.

Через масштабні заходи безпеки вартість коронації короля Чарльза ІІІ збільшилася зі 100 до 250 мільйонів фунтів стерлінгів. Більшу частину суми – близько 150 мільйонів фунтів – витратять на розміщення тисяч поліцейських і загонів охорони. Усе інше – ще 100 мільйонів фунтів – йде на постановку церемонії та триденне святкування.

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Ці суми випливли у ЗМІ після того, як син Єлизавети ІІ заспокоював платників податків, що хоче зменшити витрати на монархію.

Коронація Чарльза ІІІ – найдорожча в історії Великої Британії

Варто зауважити, що коронація Єлизавети ІІ 1953 року обійшлася Великій Британії майже в п'ять разів дешевше – 1,57 мільйона фунтів стерлінгів, що приблизно 47 мільйонів фунтів стерлінгів у перерахунку на сучасні гроші. Однак витрати постійно ростуть через загрозу безпеці королівської родини та заплановані протестів. За попередніми оцінками це було 100 мільйонів фунтів стерлінгів.

Так, цілих 150 мільйонів фунтів стерлінгів підуть на величезну кількість озброєних офіцерів на вулицях, снайперів на дахах і поліцейські дрони, які спостерігатимуть за активістами, що саботуватимуть сам День Коронації. Крім того, у повній бойовій готовності буде спецназ та гелікоптери Blue Thunder, на випадок атаки.

Лише безпека становитиме до 150 мільйонів фунтів стерлінгів, можливо більше. Це шалена сума, але це одна з найбільших публічних подій у новітній історії. Будуть задіяні тисячі – багато хто працює понаднормово,

– впевнений інсайдер з Міністерства внутрішніх справ.

Наприклад, штат служби швидкої медичної допомоги збільшиться в чотири рази, а пожежно-рятувальної служби – вдвічі. Крім того, багато грошей піде на те, щоб члени королівської родини могли взаємодіяти з громадськістю, перебуваючи під прихованою безпекою.