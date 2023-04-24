Однокласник Джонні Стонборо розповів про факти знущань. На його думку, саме це в результаті зробило Чарльза "добрішим" монархом.

До теми "Шукав гриби": стало відомо, як Чарльз III проводив останні години перед смертю Єлизавети II

Принца Чарльза відправили до державної школи Гордонстоун, але там він зазнав багатьох знущань. Стонборо припускає, що через це сам Чарльз своїх синів Вільяма і Гаррі не пустив на навчання до цієї школи, вони відвідували Ітон.

Колишній однокласник Чарльза розповів, що той у школі був сором'язливим, і, на жаль, став не єдиною дитиною, з якої знущалися старшокласники.

Вперше я побачив знущання з нього, коли грав у регбі. Старші школярі вирішили, що це смішно, смикати його за вуха, бити кулаками. Але Чарльз ніколи не говорив ні слова. Він просто змирився з цим, не скаржився,

– каже Джонні Стонборо.

Школа Гордонстоун розташована на крайній півночі Шотландії в Морей-Ферт, на схід від гірського міста Інвернес. Там було холодно, проте учнів змушували виходити на ранкові пробіжки без сорочки, незалежно від погоди.

Пан Стонборо зазначив, що потоваришувати з майбутнім королем було важко, оскільки тих, хто намагався заговорити з ним, починали дражнити.

Незважаючи на це, за словами однокласника, Чарльз був здібним і, можливо, щасливішим саме на уроках.



Чарльз у шкільному віці / Фото з сайту королівської сім'ї

Цікаво, що бабуся короля виступала за те, щоб його відправили до Ітона, а не до Гордонстоуна. Вона говорила своїй дочці Єлизаветі II, що її син буде "самотнім на крайній півночі". Проте батько Чарльза принц Філіп вважав, що саме ця школа здатна виростити з хлопчика чоловіка.

Читайте також Від інтрижки до коронації: історія кохання короля Чарльза III та королеви Камілли

Колись Чарльз говорив, що школа навчила його приймати виклики та проявляти ініціативу. В інтерв'ю 1975 року він сказав, що "радий", що відвідував Гордонстоун, і що "суворість цього місця сильно перебільшена". Крім того, він зізнавався, що школа йому не подобалася.

Як здобував освіту король Британії Чарльз ІІІ

З 7 років син королеви Єлизавети – принц Чарльз – вчився у школах Лондона. Коли йому виповнилося 13 років, батько відвіз Чарльза до міжнародної школи-інтернату Ґордонстоун у Шотландії. Там юнакові довелося загартовувати не лише розум, а й характер. Адже в цій школі авторитет визначали завдяки характеру та успіхам у навчанні, а не титулу.

Згодом батько відправив Чарльза на півроку на навчання в Австралію. Там принцу довело тренувати свою витривалість. Він міг іти в похід під сонцем на три дні, ночувати у спальних мішках посеред дикої природи, рубати дрова, годувати свиней та збирати сміття.

До слова, 74-річний Чарльз ІІІ став найстаршим монархом в історії Великої Британії. Однак у його життєписі є чимало цікавих і несподіваних фактів. Що відомо про короля – читайте у нашій статті.