Нагадаємо, що коронація Чарльза IIІ відбудеться 6 травня у Вестмінстерському абатстві. Вже з'явилися перші подробиці – відомо, що король буде їхати в золотій кареті.
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Можливо, герцог і герцогиня Сассекські не будуть присутніми на коронації, якщо палац не задовольнить їхні вимоги.
Принц Гаррі та Меган Маркл висунули кілька вимог
- Перша вимога – щоб дітей включили до списку гостей
За деякими даними, дітей Гаррі та Меган немає у списку запрошених. Тому вони попросили включити своїх дітей –4-річного принца Арчі та 2-річну принцесу Лілібет до списку гостей.
Цікаво, що діти Кейт Міддлтон і принца Вільяма гратимуть головні ролі в процесі коронації Чарльза III.
- Друга умова – вони хочуть відсвяткувати день народження Арчі
Так співпало, що день народження принца Арчі припадає на день коронації, 6 травня. "Гаррі та Меган хотіли б відзначити це під час обіду або прийому з напоями", — сказав інсайдер.
- Третя умова – принц Гаррі та Меган Маркл теж хочуть бути на балконі
Принц Гаррі та Меган Маркл зазначили, що хочуть перебувати на балконі Букінгемського палацу поряд з іншими членами королівської родини.
Королівська експертка Анджела Моллард вважає, що "немає жодних шансів", що Гаррі й Меган дозволять бути присутніми на балконі. До того ж, принц Гаррі та Меган Маркл перестали виконувати обов’язки членів британської королівської родини.
Палац намагається якнайшвидше завершити переговори, але це непросто — те, чого вони вимагають, може призвести до хаосу,
– підсумував інсайдер.
До слова, нещодавно діти принца Гаррі та Меган Маркл отримали титули принца і принцеси. Їх внесли до лінії успадкування престолу. Тепер їхні спадкоємці займають шосте та сьоме місця відповідно.
Якою буде коронація Чарльза ІІІ: основне
- Короля Чарльз IІІ коронують разом з дружиною королевою-консорт Каміллою. Подія відбудеться 6 травня у Вестмінстерському абатстві. Церемонію проведе архієпископ Кентерберійський.
- У всьому Сполученому Королівстві з 6 по 8 травня будуть святкові дні. План заходів – дізнавайтеся за посиланням.
- Після служби Чарльз ІІІ і Камілла вийдуть на балкон Букінгемського палацу з іншими членами королівської сім'ї.
- У неділю, 7 травня, відгримить коронаційний концерт у Віндзорському замку та відбудуться великі коронаційні обіди по всій країні.