Нагадаємо, що коронація Чарльза IIІ відбудеться 6 травня у Вестмінстерському абатстві. Вже з'явилися перші подробиці – відомо, що король буде їхати в золотій кареті.

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Можливо, герцог і герцогиня Сассекські не будуть присутніми на коронації, якщо палац не задовольнить їхні вимоги.

Принц Гаррі та Меган Маркл висунули кілька вимог

Перша вимога – щоб дітей включили до списку гостей

За деякими даними, дітей Гаррі та Меган немає у списку запрошених. Тому вони попросили включити своїх дітей –4-річного принца Арчі та 2-річну принцесу Лілібет до списку гостей.

Цікаво, що діти Кейт Міддлтон і принца Вільяма гратимуть головні ролі в процесі коронації Чарльза III.

Друга умова – вони хочуть відсвяткувати день народження Арчі

Так співпало, що день народження принца Арчі припадає на день коронації, 6 травня. "Гаррі та Меган хотіли б відзначити це під час обіду або прийому з напоями", — сказав інсайдер.

Третя умова – принц Гаррі та Меган Маркл теж хочуть бути на балконі

Принц Гаррі та Меган Маркл зазначили, що хочуть перебувати на балконі Букінгемського палацу поряд з іншими членами королівської родини.

Королівська експертка Анджела Моллард вважає, що "немає жодних шансів", що Гаррі й Меган дозволять бути присутніми на балконі. До того ж, принц Гаррі та Меган Маркл перестали виконувати обов’язки членів британської королівської родини.

Палац намагається якнайшвидше завершити переговори, але це непросто — те, чого вони вимагають, може призвести до хаосу,

– підсумував інсайдер.

До слова, нещодавно діти принца Гаррі та Меган Маркл отримали титули принца і принцеси. Їх внесли до лінії успадкування престолу. Тепер їхні спадкоємці займають шосте та сьоме місця відповідно.

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