У ЗМІ точилися чутки та суперечки про те, чи приїде на коронацію Чарльза III принц Гаррі з Меган Маркл. Букінгемський палац нарешті озвучив офіційну версію.
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Принц Гаррі приїде на коронацію
Принц Гаррі й справді приїде на церемонію коронації батька, що відбудеться 6 травня. Утім, разом з ним не буде ні Меган Маркл, ні двох дітей.
Букінгемський палац радий підтвердити, що герцог Сассекський буде присутнім у Вестмінстерському абатстві 6 травня. Герцогиня Сассекська залишиться в Каліфорнії з принцом Арчі та принцесою Лілібет,
– повідомили у палаці.
Друг пари пояснив, що день коронації Чарльза III збігся з днем народження їхнього сина. Тому вони вирішили залишити малюків вдома з мамою.
"Я розумію, що четвертий день народження Арчі (також 6 травня) став важливим фактором у рішенні пари. Це буде досить швидка поїздка до Великої Британії для принца Гаррі, який буде присутній лише на церемонії коронації у Вестмінстерському абатстві".
- Нагадаємо, у березні принц Гаррі отримав електронне запрошення на коронацію від Чарльза III. Тоді подружжя ще не вирішило, чи готове підтвердити візит на церемонію.
- Також у пресі обговорювали вимоги, які Гаррі та Меган висунули монаршій родині. Пара нібито вимагала додати до списку запрошених дітей та хотіла відсвяткувати день народження Арчі й теж бути на балконі з сім'єю.