Відомо, що на коронацію Чарльза III Велика Британія запросила лідерів дружніх країн. Загалом розіслали 2 тисячі запрошень, передає 24 Канал.

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Хто зі світових лідерів приїхав на коронацію Чарльза

На церемонію запрошено не лише британських членів королівської родини, а й багатьох світових лідерів. Зокрема від України на коронацію приїхала перша леді Олена Зеленська та прем'єр-міністр Денис Шмигаль.



Олена Зеленська та Денис Шмигаль на коронації / Скриншот з відео

Водночас президент США Джо Байден не зміг бути присутнім на церемонії, але замість нього приїде його дружина Джилл Байден. З нею приїхала її онучка. Вони разом виглядають наче у кольорах прапору України.



Джилл Байден з онукою на коронації / Скриншот з відео

На коронації помітили також президента Франції Еммануеля Макрона.



Еммануель Макрон з дружиною на коронації / Скриншот з відео

Там помітили і прем'єра Канади – Джастіна Трюдо з дружиною, а також попередніх міністрів Британії, зокрема Борис Джонсона.

Раніше також анонсували візити президента Польщі Анджею Дуду, президента Німеччини Штайнмайєра, президента Чехії Петра Павела. Церемонію мали відвідали всі три президенти ЄС – Урсула фон дер Ляєн, Роберта Метсола та Шарль Мішель також будуть на церемонії. Серед інших глав держав є представники Ірландії, Іспанії, Бельгії, Японії, Угорщини та Монако.

Крім того, на коронаії помітили і знаменитостей. Зокрема, на церемонії були співачка Кеті Перрі, акторка Емма Томпсон, музикант Лайонел Річі тощо.

Повний список гостей ще не оприлюднений, але попередні підтвердження свідчать, що в коронації візьмуть участь представники дев'яти європейських монархій: королівські сім'ї Бутану, Йорданії, Тонга та Таїланду, король маорі із Нової Зеландії, імператорський будинок Японії, а також колишні королівські будинки Болгарії, Румунії та Греції.

Першим іноземним членом королівської родини, який підтвердив свою присутність, став принц Монако Альбер II. Про це сказав і король Іспанії Феліпе VI та королева Летиція, а також король Швеції Карл XVI Густав.

Кого не запросили на коронацію

Церемонію точно не відвідають російський та білоруський диктатори Владімір Путін та Алєксандр Лукашенко. Загалом на коронацію Чарльза III не запросили 7 країн, тому на подію також не приїдуть лідери Ірану, М'янми, Сирії, Афганістану та Венесуели.

Нагадаємо, що про небажання Британії бачити Росію на важливих подіях було зрозуміло ще після смерті Єлизавети II. Путіна, російських чиновників, Лукашенка та представників деяких інших країн не запросили на прощання з монархинею.