Известно, что на коронацию Чарльза III Великобритания пригласила лидеров дружественных стран. В общей сложности разослали 2 тысячи приглашений, пишет 24 Канал.

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Кто из мировых лидеров приехал на коронацию Чарльза

На церемонию приглашены не только британские члены королевской семьи, но и многие мировые лидеры. В частности, от Украины на коронацию приехала первая леди Елена Зеленская и премьер-министр Денис Шмыгаль.



Елена Зеленская и Денис Шмыгаль на коронации / Скриншот с видео

В то же время, президент США Джо Байден не смог присутствовать на церемонии, но вместо него приехала его жена Джилл Байден. С ней была внучка. Они вместе выглядят в цветах флага Украины.



Джилл Байден с внучкой на коронации / Скриншот с видео

На коронации был замечен также президент Франции Эммануэль Макрон с женой.



Эммануэль Макрон с женой на коронации / Скриншот с видео

Там заметили и премьера Канады – Джастина Трюдо с супругой, а также предыдущих министров Британии, в том числе Бориса Джонсона.

Ранее анонсировали визиты президента Польши Анджею Дуду, президента Германии Штайнмайера, президента Чехии Петра Павела. Церемонию предстояло посетить все три президента ЕС – Урсула фон дер Ляен, Роберта Метсола и Шарль Мишель также будут на церемонии. Среди других глав государств представители Ирландии, Испании, Бельгии, Японии, Венгрии и Монако.

Кроме того, на коронации заметили знаменитостей. В частности, на церемонии были певица Кэти Перри, актриса Эмма Томпсон, музыкант Лайонел Ричи.

Кого не пригласили на коронацию

Церемонию не посетили русский и белорусский диктаторы Владимир Путин и Александр Лукашенко. В общей сложности на коронацию Чарльза III не пригласили 7 стран, поэтому на событие также не приедут лидеры Ирана, Мьянмы, Сирии, Афганистана и Венесуэлы.

Напомним, что о нежелании Британии видеть Россию на важных событиях было ясно еще после смерти Елизаветы II. Путина, российских чиновников, Лукашенко и некоторых других стран не пригласили на прощание с монархиней.