Букінгемський палац цього тижня повідомив, що коронацію Чарльза ІІІ відвідає принц Гаррі, але без дружини. Водночас Меган Маркл залишиться у Каліфорнії з дітьми.

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Цікаво, що герцог і герцогиня Сассекські затримали усі можливі терміни з відповіддю щодо свого приїзду на коронацію.

Як повідомляють ЗМІ, принца Гаррі та Меган Маркл у переговорах з Букінгемським палацом турбувало питання, де вони з дружиною сидітимуть.

Сторона Гаррі дуже хотіла дізнатися, мабуть, перш ніж підтвердити присутність, який план місць в абатстві. Було багато розмов про те, за ким би вони – Гаррі та Меган – сиділи, якби прийшли. І хто б знаходився за ними,

– пишуть медіа.

Інші джерела також підтверджують, що в герцога і герцогині Сассекських було багато запитань щодо деталей церемонії.

Раніше у пресі обговорювали вимоги, які Гаррі та Меган висунули монаршій родині. Пара нібито вимагала додати до списку запрошених дітей та хотіла відсвяткувати день народження Арчі й теж бути на балконі з сім'єю.

Нагадаємо, що на похоронах покійної королеви, коли Кейт Міддлтон, принц Вільям та інші члени королівської сім'ї сиділи в першому ряду, принц Гаррі та Меган Маркл сиділи в кутку другого ряду.