Наступної середи, 26 квітня, британське королівське подружжя приїде у Ліверпуль на арену M&S Bank – головну сцену Євробачення-2023. Чарльз III символічно увімкне світло, щоб презентувати місце проведення музичного конкурсу.

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Чарльз III запалить вогні на сцені Євробачення-2023

Чарльз III та Камілла не тільки запалять вогні, але й зустрінуться з ведучими – представниками Британії Мей Мюллер, Ханною Ведінгем.

Подружжя матиме змогу зустрітися ще й з українською ведучою – Юлією Саніною. Додамо, що за словами організаторів, сцена конкурсу має передати враження, наче Євробачення "розкриває обійми Україні".



Сцена Євробачення-2023 / Фото з інстаграму Суспільного

Також король і королева-консорт відвідають Центральну бібліотеку Ліверпуля, щоб відзначити побратимство з першою публічною бібліотекою в Україні – Одеською національною науковою бібліотекою.

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