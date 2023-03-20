Нагадаємо, що принц Вільям наразі перший у лінії наслідування престолу і одного дня він стане королем. Тож, йому і його дітям приділяється багато уваги під час майбутньої коронації їхнього дідуся короля Чарльза III.

До теми Нові титули: що змінилося у королівській родині після смерті Єлизавети II

Король Чарльз і королева Камілла будуть їхати в золотій державній кареті Gold State Coach. Зазначимо, що у 1953 році на ній їхала покійна королева Єлизавета II.



Карета, у якій їхали Єлизавета на коронацію / Фото Telegraph

Його старший син принц Вільям поїде у кареті одразу за королем Чарльзом та королевою Каміллою після церемонії назад до Букінгемського палацу. Очевидно, що всі троє дітей Вільяма та Кейт Міддлтон також будуть присутні на урочистій службі у Вестмінстерському абатств.

Яким буде крісло короля

Король Чарльз III буде коронований у позолоченому кріслі, легендарна історія якого розпочалася понад 700 років тому.

Його створили на замовлення короля Едуарда I із давнього коронаційного каменю шотландських королів, а також прикрасили кольоровим склом та намальованими візерунками птахів і листя. На кожному куті є золоті леви.



Крісло, у якому сидітиме король Чарльз / Фото Press Association Via AP Images

Крісло час від часу страждало за час свого існування, на його спинці є графіті від місцевих школярів та відвідувачів, а вибух бомби 1914 року зніс його невеликий кут. Але його реставрують до події. Наразі над цим працює реставраторка Вестмінстерського абатства Кріста Блеслі.

Після коронації члени королівської родини зберуться в Букінгемському палаці, дехто з них з'являться на знаменитому балконі, щоб привітати людей. Передбачається, що на балконі будуть не лише король та королева, принц та принцеса Уельські, а й, можливо, герцог та герцогиня Единбурзькі (принц Гаррі з Меган Маркл).

До слова, експерти припускають, що на коронацію Чарльз ІІІ одягнеться всупереч традиціям. Ймовірно, він з'явиться у військовій формі, а не в розкішній оксамитовій мантії.

Незабаром коронація Чарльза ІІІ: що відомо