Нагадаємо, що принц Вільям наразі перший у лінії наслідування престолу і одного дня він стане королем. Тож, йому і його дітям приділяється багато уваги під час майбутньої коронації їхнього дідуся короля Чарльза III.
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Король Чарльз і королева Камілла будуть їхати в золотій державній кареті Gold State Coach. Зазначимо, що у 1953 році на ній їхала покійна королева Єлизавета II.
Карета, у якій їхали Єлизавета на коронацію / Фото Telegraph
Його старший син принц Вільям поїде у кареті одразу за королем Чарльзом та королевою Каміллою після церемонії назад до Букінгемського палацу. Очевидно, що всі троє дітей Вільяма та Кейт Міддлтон також будуть присутні на урочистій службі у Вестмінстерському абатств.
Яким буде крісло короля
Король Чарльз III буде коронований у позолоченому кріслі, легендарна історія якого розпочалася понад 700 років тому.
Його створили на замовлення короля Едуарда I із давнього коронаційного каменю шотландських королів, а також прикрасили кольоровим склом та намальованими візерунками птахів і листя. На кожному куті є золоті леви.
Крісло, у якому сидітиме король Чарльз / Фото Press Association Via AP Images
Крісло час від часу страждало за час свого існування, на його спинці є графіті від місцевих школярів та відвідувачів, а вибух бомби 1914 року зніс його невеликий кут. Але його реставрують до події. Наразі над цим працює реставраторка Вестмінстерського абатства Кріста Блеслі.
Після коронації члени королівської родини зберуться в Букінгемському палаці, дехто з них з'являться на знаменитому балконі, щоб привітати людей. Передбачається, що на балконі будуть не лише король та королева, принц та принцеса Уельські, а й, можливо, герцог та герцогиня Единбурзькі (принц Гаррі з Меган Маркл).
До слова, експерти припускають, що на коронацію Чарльз ІІІ одягнеться всупереч традиціям. Ймовірно, він з'явиться у військовій формі, а не в розкішній оксамитовій мантії.
Незабаром коронація Чарльза ІІІ: що відомо
- Короля Чарльз IІІ коронують разом з дружиною королевою-консорт Каміллою. Подія відбудеться 6 травня у Вестмінстерському абатстві. Церемонію проведе архієпископ Кентерберійський.
- У всьому Сполученому Королівстві з 6 по 8 травня будуть святкові дні. План заходів дізнавайтеся за посиланням.
- Після служби Чарльз ІІІ і Камілла вийдуть на балкон Букінгемського палацу з іншими членами королівської сім'ї.
- У неділю, 7 травня, відгримить коронаційний концерт у Віндзорському замку та відбудуться великі коронаційні обіди по всій країні.