Напомним, что принц Уильям пока первый в линии подражания престолу и однажды он станет королем. Поэтому ему и его детям уделяется много внимания во время будущей коронации их дедушки короля Чарльза III.
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Король Чарльз и королева Камилла будут ехать в золотой государственной карете Gold State Coach. Отметим, что в 1953 году на ней ехала покойная королева Елизавета II.
Карета, в которой ехали Елизавета на коронацию / Фото Telegraph
Его старший сын принц Уильям поедет в карете сразу за королем Чарльзом и королевой Камиллой после церемонии обратно в Букингемский дворец. Очевидно, что все трое детей Уильяма и Кейт Миддлтон также будут присутствовать на торжественной службе в Вестминстерском аббатстве.
Каким будет кресло короля
Король Чарльз III будет коронован в позолоченном кресле, легендарна история которого началась более 700 лет назад.
Его создали по заказу короля Эдуарда I из древнего коронационного камня шотландских королей, а также украсили цветными стеклами и нарисованными узорами птиц и листьев. На каждом углу есть золотые львы.
Кресло, в котором будет сидеть король Чарльз / Фото Press Association Via AP Images
Кресло время от времени страдает за время своего существования, на его спинке есть граффити от местных школьников и посетителей, а взрыв бомбы 1914 снес его небольшой угол. Но его реставрируют к происшествию. Сейчас над этим работает реставратор Вестминстерского аббатства Криста Блесли.
После коронации члены королевской семьи соберутся в Букингемском дворце, некоторые из них появятся на знаменитом балконе, чтобы поздравить людей. Предполагается, что на балконе будут не только король и королева, принц и принцесса Уэльски, но, возможно, герцог и герцогиня Эдинбургская (принц Гарри из Меган Маркл).
К слову, эксперты предполагают, что на коронацию Чарльз ІІІ одевается вопреки традициям. Вероятно, он появится в военной форме, а не в роскошной бархатной мантии.
Вскоре коронация Чарльза ІІІ: что известно
- Короля Чарльз III коронуют вместе с супругой королевой-консорт Камиллой. Событие состоится 6 мая в Вестминстерском аббатстве. Церемонию проведет архиепископ Кентерберийский.
- Во всем Великобритании с 6 по 8 мая будут праздничные дни. План мероприятий узнавайте по ссылке.
- После службы Чарльз ІІІ и Камилла выйдут на балкон Букингемского дворца с другими членами королевской семьи.
- В воскресенье, 7 мая, отгремит коронационный концерт в Виндзорском замке и пройдут большие коронационные обеды по всей стране.