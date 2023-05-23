Королівський фотограф Г'юго Бурнанд – автор багатьох фото британської монаршої родини. Він робив світлини з весілля принца Вільяма та Кейт Міддлтон, а також зробив знамениті коронаційні портрети Чарльза ІІІ та Камілли.

Дивіться також У ніжно-рожевій сукні: Кейт Міддлтон зачарувала своїм образом на квітковій виставці

Кого хотів би сфотографувати Г'юго

Королівський фотограф зізнався, що попри успіх у Британії, він не планує зупинятися. Чоловік хотів би сфотографувати нинішніх героїв та ікон сучасності. Серед них є й українець – Г'юго назвав Володимира Зеленського.

Він крутий, я думаю, він просто неймовірний,

– висловився фотограф.



Г'юго Бурнанд / Скриншот з відео

Королівський фотограф про знімки для монарха

Г'юго Бурнанд поділився, що знає королівську родину вже давно. Тому його попросили зробити й коронаційні кадри

"Чарльзу сподобалися мої знімки з їхнього весілля (Вільяма та Кейт, – 24 Канал) і після цього він питав кілька разів, чи міг би я зробити кілька особистих портретів для нього", – поділився Г'юго Бурнанд.

Коронаційні портрети робились у Тронній залі – там фотограф близько чотирьох днів готувався до фотосесії разом з командою.

Секрет у тому, що в цей важливий день все мало бути, як завжди. Так, щоб королівська родина зайшла до Тронної зали та побачила того ж Г'юго, якого вони знають. Тому я мав бути максимально природним, бо інакше міг вибити їх із колії, засмутити або змусити нервувати. Тому, як і щоранку, я позаймався йогою, з'їв вівсянку і поїхав до палацу велосипедом із командою. О 7:30 ранку ми вже були на місці,

– розповів Г'юго.



Коронаційний портрет / Фото з інстаграму королівської сім'ї