Королівський фотограф Г'юго Бурнанд – автор багатьох фото британської монаршої родини. Він робив світлини з весілля принца Вільяма та Кейт Міддлтон, а також зробив знамениті коронаційні портрети Чарльза ІІІ та Камілли.
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Кого хотів би сфотографувати Г'юго
Королівський фотограф зізнався, що попри успіх у Британії, він не планує зупинятися. Чоловік хотів би сфотографувати нинішніх героїв та ікон сучасності. Серед них є й українець – Г'юго назвав Володимира Зеленського.
Він крутий, я думаю, він просто неймовірний,
– висловився фотограф.
Г'юго Бурнанд / Скриншот з відео
Королівський фотограф про знімки для монарха
Г'юго Бурнанд поділився, що знає королівську родину вже давно. Тому його попросили зробити й коронаційні кадри
"Чарльзу сподобалися мої знімки з їхнього весілля (Вільяма та Кейт, – 24 Канал) і після цього він питав кілька разів, чи міг би я зробити кілька особистих портретів для нього", – поділився Г'юго Бурнанд.
Коронаційні портрети робились у Тронній залі – там фотограф близько чотирьох днів готувався до фотосесії разом з командою.
Секрет у тому, що в цей важливий день все мало бути, як завжди. Так, щоб королівська родина зайшла до Тронної зали та побачила того ж Г'юго, якого вони знають. Тому я мав бути максимально природним, бо інакше міг вибити їх із колії, засмутити або змусити нервувати. Тому, як і щоранку, я позаймався йогою, з'їв вівсянку і поїхав до палацу велосипедом із командою. О 7:30 ранку ми вже були на місці,
– розповів Г'юго.
Коронаційний портрет / Фото з інстаграму королівської сім'ї
- Нагадаємо, коронація Чарльза ІІІ відбувалась 6 – 8 травня. На церемонію у перший день запросили близько 2 тисяч осіб з усіх куточків світу. Коронування проходило у Вестмінстерському абатстві. Чарльз ІІІ склав коронаційну присягу, його помастили олією, вручили регалії й коронували. Дружина монарха – Камілла теж стала королевою. Святкування завершилися 8 травня. Королівське подружжя минулого тижня вперше вийшли на публіку після урочистостей.