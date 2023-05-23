Королевский фотограф Хьюго Бурнанд – автор многих фото британской монаршей семьи. Он делал фотографии из свадьбы принца Уильяма и Кейт Миддлтон, а также сделал знаменитые коронационные портреты Чарльза ІІІ и Камиллы.

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Кого хотел бы сфотографировать Гьюго

Королевский фотограф признался, что, несмотря на успех в Британии, он не планирует останавливаться. Человек хотел бы сфотографировать нынешних героев и икон современности. Среди них есть и украинец – Гьюго назвал Владимира Зеленского.

Он крут, я думаю, он просто невероятный,

– высказался фотограф.



Гьюго Бурнанд / Скриншот с видео

Королевский фотограф о снимках для монарха

Гьюго Бурнанд поделился, что знает королевскую семью уже давно. Поэтому его попросили сделать и коронационные кадры.

"Чарльзу понравились мои снимки с их свадьбы (Уильяма и Кейт, – 24 Канал) и после этого он спрашивал несколько раз, мог ли я сделать несколько личных портретов для него", – поделился Хьюго Бурнанд.

Коронационные портреты делались в Тронном зале – там фотограф около четырех дней готовился к фотосессии вместе с командой.

Секрет в том, что в этот важный день все должно быть как всегда. Так, чтобы королевская семья зашла в Тронный зал и увидела того же Хьюго, которого они знают. Поэтому я должен быть максимально естественным, иначе мог выбить их из колеи, огорчить или заставить нервничать. Поэтому, как и каждое утро, я позанимался йогой, съел овсянку и поехал во дворец на велосипеде с командой. В 7:30 утра мы уже были на месте,

– рассказал Гьюго.



Коронационный портрет / Фото из инстаграма королевской семьи