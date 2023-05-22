Схоже, що Кейт віддала шану покійній королеві Єлизаветі II, адже вона востаннє виходила на публіку минулого року на цю ж квіткову виставу у Челсі. Тоді монархиня приїхала на баггі і була одягнена в рожеве пальто.

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Для виходу покійна королева обрала білу сукню з великим квітковим принтом. Вона була в білих рукавичках, перлинних прикрасах та з рожевою помадою на губах.

Тож, принцеса Уельська вирішила одягнути на цю виставу ніжно-рожеву сукню-сорочку від ME+EM.



Кейт Міддлтон на Chelsea Flower Show / Фото з інстаграму принца і принцеси Уельських

Цікаво, що Кейт вже одягала раніше цю сукню та навіть давала поносити її своїй мамі Керол Міддлтон.

Принцеса поєднала рожеву сукню зі своїми туфлями на танкетці Castaner Carina Espadrille із зав'язками. Образ Кейт доповнила сережами-висячками з папороттю від Catherine Zoraida.



Кейт Міддлтон на Chelsea Flower Show / Фото з інстаграму принца і принцеси Уельських

Волосся принцеси Уельської було розпущене, а на обличчі був макіяж у натуральних відтінках.



Кейт Міддлтон на Chelsea Flower Show / Фото з інстаграму принца і принцеси Уельських

Додамо, що на виставі Кейт познайомилася з підлітками з 10-ти шкіл, які беруть участь у кампанії RHS зі шкільного садівництва, та відвідала разом із ними три виставкові сади цього року.

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