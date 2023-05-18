Минув більш як тиждень після коронації Чарльза ІІІ. Монарше подружжя днями вперше після гучної події вийшло на публіку.

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Чарльз ІІІ та Камілла вперше вийшли у світ

Король Чарльз ІІІ та королева Камілла відвідали центр Лондона – Ковенг-Гарден. Це місце, в якому зосереджені головні розважальні та культурні заклади міста.

Королівська пара розпочала візит з церкви Святого Павла, що також відома як церква акторів. Згодом вони зустрілися з британцями та гостями міста та поспілкувалися з людьми.

Король Чарльз та королева Камілла в Лондоні: відео

Чарльз ІІІ образ для виходу класичний синій костюм зі світлою сорочкою та краваткою з принтом. Королева Камілла натомість одягнула небесно-блакитне пальто від Anna Valentine. Вона доповнила вбрання світлою хустинкою з квітковим принтом, яку пов'язала на шиї.

Образ довершувала сіра сумка від Charlotte Elizabeth та туфлі Eliot Zed.

Зауважимо, днями з першим діловим виходом у місті Бат з'явилась Кейт Міддлтон. Вона відвідала Фонд Дами Келлі Голмс. Принцеса Уельська обрала молочно-білі штани зі стрілками від Alexander McQueen та яскравий жовтий жакет від LK Bennett.