Король Нідерландів Віллем-Олександр та королева Максима підтримують Україну з перших днів війни. Подружжя не лише висловлюють підтримку, а й показують її на діях. Так, Нідерланди приймають біженців, які втекли від війни.

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Королівське подружжя Нідерландів зустрілося з біженцями

10 березня монархи побували в тимчасовому центрі для біженців у Харскампі. У цьому армійському таборі проживають 950 громадян України, які через війну були змушені покинути свої будинки та відправилися за кордон, щоб врятувати життя.

Максима та Віллем-Олександр послухали зворушливі історії українських сімей, висловили свою підтримку. Також вони поспілкувалися з працівниками центру, які допомагають вимушеним переселенцям.

У армійському таборі Харскамп приймають 950 українських біженців. Король Віллем-Олександр і королева Максима слухають там їхні зворушливі історії та висловлюють співчуття та підтримку. Вони також спілкуються з працівниками СОА та муніципалітету,

– написали в твітері королівської сім'ї.

Зворушливим жестом підтримала українців й королева Летиція. Іспанська Її Величність для одного з нещодавніх виходів обрала красиву українську вишиванку.

А королева Великої Британії зробила на адресу України особисту пожертву.

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