Королівська сім'я відреагувала на резонансне інтерв'ю принца Гаррі та Меган Маркл

7 березня увесь світ побачив скандальне інтерв'ю принца Гаррі та Меган Маркл, у якому подружжя розповіло подробиці життя у монаршій родині. Букінгемський палац відреагував на висловлення спадкоємця престолу. Члени королівської сім'ї засмучені, оскільки тепер знають, як Меган та Гаррі було важко.

Під час розмови з Опрою Вінфрі знамените подружжя розповіло багато вражаючих деталей, що стосуються британської монархії. Зокрема, Меган Маркл заявила, коли була у складі королівської сім'ї, задумувалася над самогубством.

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Реакція Букінгемського палацу

9 березня у палаці заявили, що члени монаршої сім'ї дуже "засмутились", дізнавшись, наскільки останні роки були важкими для Меган і Гаррі.

Як повідомляє BBC, у заяві палацу мовиться про те, що проблеми, які порушили Меган та Гаррі, "викликають занепокоєння" та будуть розглядатися у сім'ї окремо. Зокрема, це стосується питання расизму.

Букінгемський палац зазначає, що "спогади можуть відрізнятися", але усі питання, які Гаррі та Меган обговорювали з Опрою Вінфрі, "сприймаються дуже серйозно".

Гаррі, Меган та Арчі завжди будуть улюбленими членами сім'ї,

– написано у повідомленні.