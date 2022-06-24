Королева знову в сідлі: 96-річну Єлизавету ІІ помітили верхи на коні, – ЗМІ

24 червня 2022 , 16:20
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Джерело:

The Sun

Ще пів року тому королева Єлизавета ІІ виходила у світ з тростиною, а вже зараз їздить верхи у Віндзорському замку. Її заскочили там під час кінної прогулянки.

Через проблеми з мобільністю Її Величність пропустила чимало урочистих заходів, навіть кілька подій до свого платинового ювілею на троні. Однак, схоже, заборони лікарі скасували, і через дев'ять місяців, у віці 96 років Єлизавета ІІ знову повернулася до улюбленого кінного спорту. 

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96-річна королева Єлизавета ІІ їздить верхи 

"Королеві сподобалося знову сидіти на коні. Знову їхати верхи – чудова ознака після всіх турбот за здоров'я монарха. Знову сісти у сідло в 96 років – це дивовижно", – передають британські інсайдери.

Цікаво, що востаннє королева Єлизавета ІІ показувалася публіці 22 червня. Вона провела аудієнцію
у Віндзорському замку з губернаторкою Нового Південного Уельсу Маргарет Бізлі, на яку одягла квіткову жовто-синю сукню.

Чому Її Величності забороняли сідати в сідло

  • Тут варто нагадати, що в жовтні минулого року Єлизавета ІІ вперше за 17 років вийшла у світ з тростиною.
  • Ще 2003 року вона впала й пошкодила зв'язки на правому коліні, а після цього перенесла операцію. Тож тоді в мережі припускали, що про себе нагадала стара травма.
  • Однак згодом з'явилася інформація, що тростина – це рекомендація лікарів після того, як Єлизавета ІІ провела ніч в одній з лікарень Лондона. Там вона була на плановому обстежені. 
  • Після цього Її Величності заборонили кінні прогулянки та порадили зменшити фізичні активності, більше відпочивати.
Автор: Марина Джура