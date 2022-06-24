Королева знову в сідлі: 96-річну Єлизавету ІІ помітили верхи на коні, – ЗМІ

Ще пів року тому королева Єлизавета ІІ виходила у світ з тростиною, а вже зараз їздить верхи у Віндзорському замку. Її заскочили там під час кінної прогулянки.

Через проблеми з мобільністю Її Величність пропустила чимало урочистих заходів, навіть кілька подій до свого платинового ювілею на троні. Однак, схоже, заборони лікарі скасували, і через дев'ять місяців, у віці 96 років Єлизавета ІІ знову повернулася до улюбленого кінного спорту.

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96-річна королева Єлизавета ІІ їздить верхи

"Королеві сподобалося знову сидіти на коні. Знову їхати верхи – чудова ознака після всіх турбот за здоров'я монарха. Знову сісти у сідло в 96 років – це дивовижно", – передають британські інсайдери.

Чому Її Величності забороняли сідати в сідло

Тут варто нагадати, що в жовтні минулого року Єлизавета ІІ вперше за 17 років вийшла у світ з тростиною.

Ще 2003 року вона впала й пошкодила зв'язки на правому коліні, а після цього перенесла операцію. Тож тоді в мережі припускали, що про себе нагадала стара травма.

Однак згодом з'явилася інформація, що тростина – це рекомендація лікарів після того, як Єлизавета ІІ провела ніч в одній з лікарень Лондона. Там вона була на плановому обстежені.

Після цього Її Величності заборонили кінні прогулянки та порадили зменшити фізичні активності, більше відпочивати.