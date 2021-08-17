Її Величність рідко здійснює нові виходи, тому її нові світлини завжди привертають увагу публіки. Днями королева Ранія зустрілася з командою мобільного додатка Wajeez-сервісу узагальнення книг, який за рекордно короткий час створив широку базу користувачів.

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Елегантний образ королеви Ранії

Її Величність постала перед публікою у вкороченій сорочці з короткими рукавами та пишній чорно-білій спідниці довжини міді. Такий look вона поєднала з чорними лакованими туфлями-човниками на високих підборах.

Розкішне волосся королева вклала в локони, а на обличчі зробила бездоганний повсякденний макіяж у коричневих відтінках. Оскільки пандемія коронавірусу досі триває, Ранія одягнула захисну маску чорного кольору, яка гармонійно поєдналася з її образом.



Елегантний образ королеви Ранії / Фото з інстаграму королеви Ранії

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