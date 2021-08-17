Її Величність рідко здійснює нові виходи, тому її нові світлини завжди привертають увагу публіки. Днями королева Ранія зустрілася з командою мобільного додатка Wajeez-сервісу узагальнення книг, який за рекордно короткий час створив широку базу користувачів.
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Елегантний образ королеви Ранії
Її Величність постала перед публікою у вкороченій сорочці з короткими рукавами та пишній чорно-білій спідниці довжини міді. Такий look вона поєднала з чорними лакованими туфлями-човниками на високих підборах.
Розкішне волосся королева вклала в локони, а на обличчі зробила бездоганний повсякденний макіяж у коричневих відтінках. Оскільки пандемія коронавірусу досі триває, Ранія одягнула захисну маску чорного кольору, яка гармонійно поєдналася з її образом.
Елегантний образ королеви Ранії / Фото з інстаграму королеви Ранії
Літні аутфіти королеви Йорданії
- Під час робочої поїздки до США Її Величність зустрілася з першою леді Джилл Байден. Тоді Ранія постала перед камерами в сукні вишневого кольору.
- На обід в окрузі Колумбія, який організовувала Грейс Нельсон – дружина адміністратора NASA, Ранія прибула в малиновій спідниці та блузці молочного кольору.
- Публічний вихід з чоловіком у Вашингтоні королева здійснила в блузці смарагдового кольору та білій спідниці.