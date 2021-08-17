Ее Величество редко совершает новые выходы, поэтому ее новые фотографии всегда привлекают внимание публики. На днях королева Рания встретилась с командой мобильного приложения Wajeez-сервиса популяризации книг, который за рекордно короткое время создал широкую базу пользователей.
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Элегантный образ королевы Рании
Ее Величество предстала перед публикой в укороченной рубашке с короткими рукавами и пышной черно-белой юбке длины миди. Такой look она соединила с черными лакированными туфлями-лодочками на высоком каблуке.
Роскошные волосы королева уложила в локоны, а на лице сделала безупречный повседневный макияж в коричневых оттенках. Поскольку пандемия коронавируса до сих пор продолжается, Рания надела защитную маску черного цвета, которая гармонично соединилась с ее образом.
Элегантный образ королевы Рании / Фото из инстаграма королевы Рании
Летние аутфиты королевы Иордании
- Во время рабочей поездки в США Ее Величество встретилась с первой леди Джилл Байден. Тогда Рания предстала перед камерами в платье вишневого цвета.
- На обед в округе Колумбия, который организовывала Грейс Нельсон – жена администратора NASA, Рания прибыла в малиновой юбке и блузке молочного цвета.
- Публичный выход с мужем в Вашингтоне королева совершила в блузке изумрудного цвета и белой юбке.