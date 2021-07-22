Йорданська королева рідко з'являється на публіці, тому кожен її вихід активно обговорюють в мережі. На офіційній сторінці в інстаграмі Її Величність поділилася світлинами, де показала новий елегантний образ.

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Королева Йорданії перебуває у Вашингтоні, де вже встигла здійснити декілька робочих зустрічей. Днями вона побувала на обіді в окрузі Колумбія, який організувала Грейс Нельсон – дружина адміністратора NASA.

Літній look королеви Ранії

Для такого заходу Ранія обрала елегантну блузку молочного кольору з красивим пошиттям навколо шиї. Такий верх вона поєднала з приталеною спідницею малинового кольору, що спереду мала декілька складок. Вони додали образові особливого шарму. Такий look Її Величність поєднала з ніжно-рожевими туфлями-човниками на підборах.

Королева вклала волосся у красиві легкі локони та акуратно зібрала його ззаду. На обличчі вона зробила макіяж з коричневими тінями на повіках і малиновим блиском на губах. Серед прикрас довершила аутфіт сережками, каблучками та годинником. В руці вона тримала маленьку білу сумочку.

Ранія вкотре показала вишуканий смак в одязі та відчуття стилю.

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