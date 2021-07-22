Монарше подружжя Йорданії прилетіло до Сполучених Штатів Америки. Там обоє побували на декількох робочих зустрічах. Особливу увагу публіки привертають аутфіти Ранії, адже вона завжди виглядає дуже стильно й показує бездоганний смак в одязі.

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Елегантний look королеви Ранії

Її Величність позувала на камеру в елегантній блузці смарагдового кольору, що є одним із трендових у цьому сезоні. Вбрання мало красиве пошиття навколо шиї та рукави, а на плечах було прикрашене вишуканими ґудзиками, які оздоблені камінцями.

Такий верх королева поєднала з білою спідницею з поясом. Волосся Ранія вклала в голлівудські локони, а на обличчі зробила розкішний макіяж з коричневими тінями на повіках і малиновим блиском на губах. Довершила look коштовними сережками.



Королева Ранія у смарагдовій блузці / Фото з інстаграму королеви Ранії



Королева Ранія з чоловіком / Фото з інстаграму королеви Ранії

Нагадаємо, днями королева Ранія зустрілася з першою леді США Джилл Байден. Для урочистого візиту в Білий дім Її Величність обрала бездоганну сукню вишневого кольору.