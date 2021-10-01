Королева Іспанії днями прибула на світський захід у місті Аро. Вона перебувала на церемонії відкриття професійних курсів у середній школі Сьюдад-де-Аро. Летиція багато спілкувалась з дітьми та робила спільні селфі.

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Образ Летиції

Іспанська королева вкотре з'явилась на публіці у стриманому, але водночас стильному аутфіті. Вона постала в білій короткій блузці з об'ємними рукавами, мереживом та рюшами, а також чорних завужених штанах. Таке вбрання Летиція поєднала з темними замшевими слінгбеками на невисоких підборах.

Образ Її Величності доповнювали лаконічні аксесуари: золоті сережки-кільця та улюблена масивна каблучка на вказівному пальці. Королева Летиція розпустила волосся та вклала його легкими хвильками. На обличчі вона зробила макіяж з акцентом на очах.

Летиція
Королева Летиція / Фото Getty Images

Попередні виходи королеви

  • На фіналі наукового конкурсу Famelab Spain 2021 іспанська королева з'явилась у сміливій чорній шкіряній сукні.
  • Згодом Летиція побувала на конкурсі соціальних проєктів. Вона повторила образ, обравши смарагдову сукню з візерунками.
  • Також Її Величність зустрілась з представниками Іспанської асоціації проти раку. Королева Іспанії постала в ніжно-бузковому костюмі й туфлях від Prada.