Королева Летиція захопила образом у шкіряній спідниці: фото нового виходу
Джерело:24 канал
Королева Летиція здійснила новий публічний вихід в Іспанії. Її Величність одягнула довгу шкіряну спідницю та вишукану накидку.
26 січня королева побувала на зустрічі з членами Національної ради Іспанської організації проти раку. Для робочого візиту вона, як завжди, обрала елегантне вбрання.
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Вишуканий look королеви Летиції
Летиція постала перед публікою в чорній шкіряній спідниці довжини нижче колін з лаконічним вирізом спереду. Поєднала такий низ з синьою блузкою та накидкою чорного кольору. З взуття обрала чорні туфлі-човники на високих підборах. Кожен елемент образу Її Величності підкреслив її вишуканий смак в одязі.
Волосся іспанська королева розпустила, а на обличчі зробила макіяж з коричневими тінями на повіках. Серед прикрас на ній були маленькі сережки-кільця, а в руці – чорна сумочка. Також Летиція не забула про захисну маску, яка є важливим і незамінним аксесуаром сьогодення.
Королева Летиція у шкіряній спідниці / Фото Getty Images
Королева Летиція у шкіряній спідниці / Фото Getty Images
Виходи королеви Іспанії у 2022 році
- На ділову зустріч, яка відбулася в Мадриді, Летиція одягала трендовий штанний костюм сірого кольору.
- У чорно-білому пальті з принтом у клітинку Її Величність була на відкритті ярмарку туризму.
- На новорічному святковому параді, який проходив у королівському палаці, королева була в розкішній вечірній сукні синього кольору.