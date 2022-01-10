Монархи взяли участь у новорічному святковому параді, який відбувся в королівському палаці. Її Величність вкотре продемонструвала бездоганний смак в одязі.
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Вечірній образ королеви Летиції
Іспанська королева Летиція постала перед публікою у вечірній сукні темно-синього кольору. Вбрання мало приталений верх і пишну спідницю, що додало образові особливої елегантності. На грудях у Її Величності була коштовна брошка. А струнку талію Летиції підкреслив пояс у тон сукні. На вулиці королева одягала теплу чорну накидку.
Цього разу волосся вона зібрала в акуратний низький пучок, а на обличчі зробила фірмовий макіяж з акцентом на очах.
Королівське подружжя Іспанії / Фото Getty Images
Королівське подружжя Іспанії / Фото Getty Images