26 января королева побывала на встрече с членами Национального совета Испанской организации против рака. Для рабочего визита она, как всегда, выбрала элегантный наряд.

Смотрите также В твидовом костюме: королева Летиция впечатлила элегантным образом

Изысканный look королевы Летиции

Летиция предстала перед публикой в черной кожаной юбке длины ниже колен с лаконичным вырезом спереди. Соединила такой низ с синей блузкой и накидкой черного цвета. Из обуви выбрала черные туфли-лодочки на высоком каблуке. Каждый элемент образа Ее Величества подчеркнул ее изысканный вкус в одежде.

Волосы испанская королева распустила, а на лице сделала макияж с коричневыми тенями на веках. Среди украшений на ней были маленькие серьги-кольца, а в руке – черная сумочка. Также Летиция не забыла о защитной маске, которая является важным и незаменимым аксессуаром настоящего.



Королева Летиция в кожаной юбке / Фото Getty Images



Королева Летиция в кожаной юбке / Фото Getty Images

Выходы королевы Испании в 2022 году